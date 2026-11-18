Niemiecki minister obrony Boris Pistorius odrzucił krytykę Stanów Zjednoczonych dotyczącą ukraińskich uderzeń na cele w Rosji, państwie agresorze. Informuje o tym Meduza.

Stanowisko USA

Zastępca sekretarza obrony USA ds. polityki Elbridge Colby powiedział na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy przy NATO, że uderzenia w głąb Rosji nie pomagają powstrzymać rosyjskiej ofensywy ani przyspieszyć zakończenia wojny.

Według Colby'ego takie uderzenia, w tym w infrastrukturę cywilną, taką jak Wildberries, prawdopodobnie wzmocniły determinację rosyjskiego społeczeństwa i gotowość Kremla do eskalacji. Wezwał Kijów do skupienia się na obronie frontu i uderzeniach średniego zasięgu, które zakłócają zaopatrzenie rosyjskich wojsk.

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Reakcja Niemiec i Wielkiej Brytanii

Pistorius nazwał tę krytykę dość głupią i oświadczył, że zamiast tego należy mówić o terrorystycznych uderzeniach w ukraińską infrastrukturę energetyczną, wodociągową i grzewczą, które odbywają się każdego dnia i każdej nocy.

Podobne stanowisko wyraził minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting. Według niego ukraińskie uderzenia osłabiały machinę wojenną Władimira Putina, zyskiwały czas i ratowały życie.

Waszyngton wielokrotnie krytykował Ukrainę za uderzenia w rosyjską infrastrukturę. We wrześniu prezydent USA Donald Trump wezwał Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej i powiązał niedobór oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Kijów oświadcza, że atakuje infrastrukturę, aby osłabić gospodarkę Rosji i pozbawić Moskwę środków na prowadzenie wojny.

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