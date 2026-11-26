Niemiecki producent oprogramowania SAP rozważa likwidację co najmniej 10 tys. miejsc pracy w ramach restrukturyzacji związanej ze sztuczną inteligencją. Informuje o tym Channel NewsAsia, które opublikowało materiał Reutersa.

Dane Bloomberga

Według Bloomberg News o możliwych zwolnieniach poinformowały osoby zaznajomione ze sprawą. Bloomberg opublikował tę informację w czwartek, 26 listopada.

Brak niezależnego potwierdzenia

Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować doniesień Bloomberga. Informacji o możliwych zmianach kadrowych nie przedstawiono jako potwierdzonej decyzji spółki.

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Channel NewsAsia opatrzyło publikację datą 27 listopada, podczas gdy tekst Reutersa nosi datę 26 listopada. W dostępnym materiale nie podano szczegółów dotyczących możliwego terminu zwolnień, działów, których mogą one dotyczyć, ani mechanizmu restrukturyzacji.

W dostępnym tekście nie ma również komentarza SAP dotyczącego informacji Bloomberga o możliwej redukcji miejsc pracy.

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