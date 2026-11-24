Niemiecki sprinter Owen Ansah rozpoczął zbiórkę środków na obronę prawną w sprawie rzekomej odmowy poddania się testowi antydopingowemu. Sportowiec oświadczył, że grozi mu czteroletnia dyskwalifikacja, która może oznaczać koniec jego kariery sportowej.

Jak informuje Der Spiegel, Ansah uruchomił kampanię na platformie GoFundMe z celem 150 tys. euro. Wyjaśnił, że postępowanie sądowe i usługi prawników wymagają znacznych wydatków, a samo rozpatrywanie sprawy jest dla niego emocjonalnie wyczerpujące.

Oskarżenie o odmowę oddania próbki

Niemiecka Narodowa Agencja Antydopingowa zarzuca Ansahowi odmowę poddania się testowi antydopingowemu. Sprinter zaskarża to oskarżenie na drodze prawnej i podkreśla, że nie chodzi ani o pozytywny wynik testu, ani o wykrycie zakazanej substancji, lecz o twierdzenie, że rzekomo odmówił oddania próbki.

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Ansah jest rekordzistą Niemiec w biegu na 100 metrów. Oświadczył, że chce przedstawić swoją wersję wydarzeń i doprowadzić do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

Medale mogą zależeć od decyzji sądu

Mimo możliwej sankcji Ansah latem wystąpił na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w angielskim Birmingham. Zdobył tam złoto w biegu na 200 metrów i brąz w biegu na 100 metrów, stając się pierwszym Niemcem od ponad 40 lat, który wywalczył medal mistrzostw Europy na tym dystansie.

Od wyniku postępowania przed arbitrażem sportowym będzie również zależało, czy Ansah zachowa te nagrody. Według publikacji sprawa teoretycznie może trwać latami, a ostatnią instancją może być Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu CAS.

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