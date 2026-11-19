W Niemczech operator telekomunikacyjny Deutsche Telekom zainwestował 100 mln euro w paryski startup Mistral AI, który rozwija systemy sztucznej inteligencji. Środki w ramach rundy finansowania wniosła struktura inwestycyjna grupy T.Capital Tech Fund, informuje Tagesschau.

Deutsche Telekom poinformował, że inwestycja będzie pierwszym krokiem ku przyszłemu partnerstwu strategicznemu. Firmy planują pomagać przedsiębiorstwom i instytucjom państwowym w Niemczech we wdrażaniu dostosowanych rozwiązań AI, przede wszystkim w przemyśle i sektorach ściśle regulowanych.

Kontrola nad danymi

Członek zarządu Deutsche Telekom i szef T-Systems Ferri Abolhassan oświadczył, że konkurencyjność Europy zależy od zdolności do opracowywania i stosowania zaawansowanych systemów AI. Według niego firmy muszą ufać tej technologii, a jednocześnie zachować kontrolę nad własnymi danymi.

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Dyrektor finansowy Mistral Johan Bergqvist nazwał Niemcy „przemysłowym kręgosłupem Europy” i podkreślił centralne znaczenie AI dla konkurencyjności przemysłu. Mistral pozycjonuje się jako europejska alternatywa dla amerykańskich firm OpenAI, Google i Anthropic, stawiając na modele z otwartymi wagami, z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych i ochrony danych.

Infrastruktura i inwestycje

Współpraca będzie opierać się na inwestycjach Deutsche Telekom w suwerenną infrastrukturę AI w Niemczech oraz obecności Mistral w tym kraju. W lutym Telekom otworzył w Monachium centrum danych dla AI, a w ubiegłym tygodniu ogłosił jego rozbudowę z powodu wysokiego popytu.

Założony w 2023 roku Mistral pozyskał we wrześniu 3 mld euro. Wówczas wycena spółki przekroczyła 21 mld euro, a wśród nowych inwestorów znalazły się unijny fundusz Scaleup Europe Fund i południowokoreański Samsung. Latem Mistral ogłosił również strategiczne partnerstwo z Microsoftem, które przewiduje zwiększenie mocy obliczeniowych dla AI w Europie oraz integrację modeli startupu z platformami Microsoftu.

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