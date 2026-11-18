Niemiecki tenisista Alexander Zverev awansował do półfinału ATP Finals w Turynie, pokonując Amerykanina Bena Sheltona 6:2, 7:6 (7:4). Jak informuje Sky Sports News, mecz był powtórką tegorocznego finału US Open.

Zwycięstwo bez straty seta

Zverev rozpoczął mecz od przełamania w pierwszym gemie, a następnie ponownie wygrał serwis rywala i objął prowadzenie 4:1. Niemiec zakończył pierwszego seta wynikiem 6:2. W drugiej partii Shelton doprowadził do tie-breaka, jednak lider światowego rankingu wygrał go 7:4.

Zverev wygrał 88% wymian po pierwszym serwisie i zdobył 29 punktów w wymianach z głębi kortu. Zajął pierwsze miejsce w grupie Johna McEnroe, nie oddając rywalom ani jednego seta w dwóch meczach, a także przedłużył serię bez porażki z 24-letnim Sheltonem do 7:0.

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„Jeśli skupiam się na sobie i gram dobry tenis, wyniki w pewnym stopniu same o siebie zadbają” — powiedział Zverev po meczu. Jak zaznaczył, jest zadowolony ze swojej gry zarówno w pojedynku z Sheltonem, jak i w meczu z Rafaelem Hodarem dwa dni wcześniej.

Sytuacja w grupie

Shelton ma jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Aby awansować do półfinału, prawdopodobnie będzie musiał pokonać debiutanta turnieju Rafaela Hodara w ostatnim meczu fazy grupowej. Taki sam bilans, 1:1, ma Francuz Arthur Fils.

Wcześniej we wtorek Fils pokonał Hodara w trzech setach — 4:6, 6:2, 6:2 — i odniósł pierwsze zwycięstwo w ATP Finals. Hodar skorzystał z przerwy medycznej w środku drugiego seta, a po meczu powiedział, że fizycznie nie był na wymaganym poziomie, szczególnie w dwóch ostatnich partiach. Po dwóch porażkach Hiszpan stracił szanse na awans do półfinału.

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