Bawarska firma Jopp, produkująca części samochodowe, rozpoczęła wytwarzanie dronów rozpoznawczych dla niemieckiej firmy obronnej Highcat i ma zdolność produkowania do 1000 urządzeń miesięcznie. Jak podaje Euronews, przedsiębiorstwo zmienia profil działalności w związku z pogłębiającym się kryzysem w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym.

Jopp ma siedzibę w Bawarii, jednym z kluczowych regionów niemieckiej produkcji samochodów. Firma postanowiła rozwijać segment dronów, gdy dobiegał końca jej kontrakt z Porsche na produkcję komponentów systemów zmiany biegów. Highcat sprzedaje bezzałogowce produkowane przez Jopp, między innymi wojsku, policji i straży pożarnej.

Próba zachowania miejsc pracy

Do 2035 roku firma planuje zmniejszyć udział sektora motoryzacyjnego w swoich przychodach z obecnych 85% do 60%. Według dyrektora zarządzającego Jopp Martina Büchsa produkcja dronów ma przede wszystkim pomóc w zachowaniu istniejących miejsc pracy.

W ciągu ostatnich sześciu lat zatrudnienie w Jopp spadło z około 2000 do 1400 pracowników, a firma zamknęła dwa zakłady. Büchs wyjaśnił, że projekty motoryzacyjne są coraz częściej odkładane — czasem o dwa lata — a klienci kupują mniejsze ilości produktów.

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Dostawcy szukają nowych rynków

Według EY niemiecki sektor motoryzacyjny stracił od 2019 roku ponad 140 tys. miejsc pracy — około co szóste. Badanie firmy konsultingowej Roland Berger wykazało, że niemal 80% niemieckich dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego szuka możliwości rozwoju w innych branżach, najczęściej w sektorze obronnym, kosmicznym i technologiach medycznych.

Duży producent komponentów motoryzacyjnych i przemysłowych Schaeffler, który planuje zlikwidować ponad 8 tys. miejsc pracy, również zawarł partnerstwa, aby wejść na nowe rynki. W maju firma poinformowała o współpracy z amerykańską Spire Global przy produkcji komponentów statków kosmicznych, a w czerwcu ogłosiła zamiar produkcji opracowanych przez francuską firmę Delair dronów uderzeniowych Damocles oraz dronów przechwytujących Aspik Interceptor.

Ekspert Roland Berger Felix Mogge zaznaczył, że dywersyfikacja może uzupełnić portfel dostawców, ale nie rozwiąże strukturalnych problemów sektora motoryzacyjnego. Zwrócił uwagę, że zamówienia obronne zwykle mają mniejsze i mniej przewidywalne wolumeny niż długoterminowa produkcja motoryzacyjna.

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