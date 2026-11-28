Niemiecki oddział producenta pojazdów opancerzonych KNDS oczekuje około 100 tys. podań o pracę w 2026 roku. Do końca dekady firma planuje zwiększyć zatrudnienie z około 6 tys. do 10 tys. pracowników, informuje Der Spiegel.

Zatrudnianie około 100 pracowników miesięcznie

Szef KNDS Deutschland Florian Hohenwarter powiedział gazecie Augsburger Allgemeine, że przed ogłoszoną w Niemczech „zmianą epok” firma otrzymywała około 4 tys. podań rocznie. Jak zaznaczył, prognozowana liczba podań w 2026 roku znacznie przekroczy potrzeby kadrowe przedsiębiorstwa.

Obecnie KNDS Deutschland zatrudnia około 100 osób miesięcznie. Hohenwarter powiązał zwiększenie zatrudnienia z rosnącym zainteresowaniem przemysłem obronnym i jego lepszym zrozumieniem wśród kandydatów.

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Plany zwiększenia produkcji pojazdów opancerzonych

Firma rozszerza również produkcję. Według Hohenwartera KNDS Deutschland planuje w najbliższych latach sześciokrotnie zwiększyć produkcję pojazdów opancerzonych Boxer, trzykrotnie — czołgów Leopard, a dwukrotnie — bojowych wozów piechoty Puma.

Szef KNDS Deutschland oświadczył, że bojowe i transportowe pojazdy opancerzone pozostaną potrzebne w konfliktach w obszarach krytycznych mimo rozwoju dronów uderzeniowych. W jego ocenie współczesne pojazdy opancerzone są zdolne przeciwdziałać wrogim bezzałogowcom.

Federalny rząd Niemiec planuje nabyć udział w KNDS, aby zapobiec sprzedaży pakietów należących do niemieckich rodzin właścicielskich zagranicznym inwestorom. Według Der Spiegel rząd ma zapłacić 6,6 mld euro za 50% akcji należących do tych rodzin.

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