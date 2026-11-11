W Niemczech gospodarstwa domowe z ogrzewaniem gazowym mogą stanąć w obliczu znacznego wzrostu kosztów energii. Mowa o tym w artykule Der Spiegel, który ostrzega, że rosnące hurtowe ceny gazu stopniowo wpływają na konsumentów.

Ryzyko dla ogrzewania gazowego

Publikacja porównuje sytuację z wysokimi kosztami paliwa i zauważa, że bardziej odczuwalny szok cenowy w energetyce może jeszcze czekać osoby ogrzewające swoje mieszkania gazem. W tytule artykułu Der Spiegel wskazuje, że takie ryzyko zagraża wielu gospodarstwom domowym.

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Ceny hurtowe wpływają na konsumentów

Według opisu publikacji gwałtowny wzrost cen gazu na rynku hurtowym stopniowo dociera do odbiorców końcowych. Materiał koncentruje się na możliwym wpływie tego procesu na wydatki osób korzystających z gazu do ogrzewania mieszkań. Autorem publikacji jest Henning Jauernig.

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