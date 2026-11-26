W Niemczech Laura Freigang, piłkarka Eintrachtu Frankfurt i reprezentantka kraju, została zawieszona w uczestnictwie w meczach piłkarskich do 7 października 2027 roku. Freigang ma 28 lat.

Przyczyna zawieszenia

Według Der Spiegel, sankcję zastosowano z powodu opuszczonych testów antydopingowych i naruszenia wymogów dotyczących zgłaszania informacji Niemieckiej Narodowej Agencji Antydopingowej (NADA).

Decyzja była wynikiem ugody między piłkarką, Światową Agencją Antydopingową (WADA), NADA i Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (DFB).

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Konsekwencje dla piłkarki

O zawartym porozumieniu poinformowały NADA i DFB. Z powodu zawieszenia Freigang nie będzie mogła grać w meczach piłkarskich do 7 października 2027 roku.

Piłkarka opuści także mistrzostwa świata, które mają odbyć się w Brazylii w przyszłym roku.

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