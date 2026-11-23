W Stanach Zjednoczonych klub baseballowy New York Mets miał, według doniesień mediów, uzgodnić z wolnym agentem Tarikiem Skubalem dziewięcioletni kontrakt o wartości 450 mln dolarów. Jeśli informacja się potwierdzi, będzie to największa umowa dla miotacza w historii Major League Baseball.

Szczegóły możliwej umowy

O warunkach kontraktu poinformował dziennikarz New York Post Jon Heyman. Według The Guardian porozumienie ma także rzekomo obejmować pełny zakaz transferu zawodnika oraz premię za podpisanie kontraktu w wysokości 45 mln dolarów. Jak podano, premia jest chroniona przed możliwym lokautem, który zagraża sezonowi 2027.

Poprzedni rekordowy kontrakt dla miotacza należał do Yoshinobu Yamamoto: w 2024 roku podpisał on z Los Angeles Dodgers 12-letnią umowę o wartości 325 mln dolarów.

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Statystyki Skubala

Leworęczny miotacz jest dwukrotnym zdobywcą nagrody Cy Younga. W ubiegłym tygodniu skończył 30 lat. W maju Skubal przeszedł operację usunięcia wolnych ciał z lewego łokcia.

W ciągu ostatnich czterech sezonów odniósł 43 zwycięstwa i poniósł 17 porażek, zaliczając 88 startów ze wskaźnikiem ERA 2,42. W 546 inningach Skubal zaliczył 655 strikeoutów i oddał 95 walków. Zadebiutował w MLB w barwach Detroit Tigers, a ubiegłego lata przeszedł do Dodgers.

Mets należą do klubów o największych wydatkach w MLB pod rządami właściciela Steve'a Cohena. W 2024 roku drużyna podpisała z Juanem Soto kontrakt o wartości 765 mln dolarów. Jednocześnie klub nie awansował do play-offów w dwóch ostatnich sezonach, a sezon 2026 zakończył na ostatnim miejscu w Dywizji Wschodniej Ligi Narodowej.

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