W Newcastle w Wielkiej Brytanii mecz angielskiej Premier League między Newcastle a Arsenalem zakończył się remisem 2:2. Londyński klub przerwał serię czterech ligowych zwycięstw bez straconego gola, informuje Sky Sports News.

Przewaga Arsenalu przed przerwą

W 33. minucie wynik otworzył Eberechi Eze. W pierwszej połowie Arsenal kontrolował tempo gry i wywierał presję na rywalu. Bruno Guimarães wrócił na stadion St James’ Park jako zawodnik Arsenalu, ale w drugiej połowie został zmieniony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odpowiedź gospodarzy i gol Madueke

Po przerwie trener Newcastle Matthias Jaissle dokonał potrójnej zmiany, która odmieniła przebieg spotkania. Harvey Barnes wyrównał w 49. minucie, a Malick Thiaw w 62. minucie wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Bramkarz Arsenalu David Raya opuścił boisko z powodu kontuzji barku. W 78. minucie Noni Madueke zdobył gola w odpowiedzi, wyrównał wynik i ustalił końcowy rezultat na 2:2.

Czytaj nas na