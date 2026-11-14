Newsom oświadczył, że USA ponownie dołączą do konferencji klimatycznej za dwa lata — Der Spiegel
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podczas konferencji klimatycznej ONZ w Antalyi w Turcji skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował o tym Der Spiegel.
Oświadczenie Newsoma
Na konferencji Newsom oświadczył, że USA ponownie dołączą do niej za dwa lata. W tytule materiału przytoczono jego słowa: »Die USA sind in zwei Jahren wieder mit dabei«.
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Konkurencja z Chinami
Wydanie nazywa Newsoma samozwańczym „anty-Trumpem” i zaznacza, że przede wszystkim motywuje go rywalizacja USA z Chinami. W podpisie pod zdjęciem z Antalyi także przytoczono słowa Newsoma: »Wo zum Teufel sind Sie?«.
Materiał Der Spiegel opublikowano 13 listopada 2026 roku o godz. 16:28. Reportaż z tureckiej Antalyi przygotowała dziennikarka Susanne Götze.