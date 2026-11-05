Zgromadzenie Narodowe Francji wieczorem 4 listopada jednomyślnie odrzuciło rządowy projekt budżetu państwa na 2027 rok. Przeciwko pierwszej części dokumentu, poświęconej wpływom podatkowym, zagłosowało wszystkich 458 deputowanych uczestniczących w głosowaniu, informuje Politico Europe.

Projekt ustawy trafi do Senatu

Różne grupy parlamentarne istotnie zmieniły podatkową część projektu, dlatego jego ostateczna wersja nie zadowoliła ani zwolenników prezydenta Emmanuela Macrona, ani opozycji. W związku z odrzuceniem pierwszej części deputowani nie zatwierdzili również części dokumentu dotyczącej wydatków publicznych.

Rządowy projekt budżetu zostanie teraz przekazany do Senatu, gdzie ma być rozpatrywany od 20 listopada. Niższa izba parlamentu wcześniej odrzuciła także inny element budżetu na 2027 rok — dotyczący emerytur państwowych i systemu opieki zdrowotnej. On również zostanie rozpatrzony przez Senat.

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Rząd szuka sposobu na uchwalenie budżetu

Rząd premiera Sébastiena Lecornu próbuje przeprowadzić oszczędności budżetowe na kwotę 43 mld euro. W obliczu stagnacji francuskiej gospodarki, rosnącego długu i ryzyka kryzysu finansowego władze obiecały obniżyć deficyt budżetowy do 5% produktu krajowego brutto w przyszłym roku.

Minister budżetu David Amiel oświadczył, że po poprawkach parlamentarnych odrzucona wersja projektu mogła zwiększyć deficyt do 5,9% PKB. Ponieważ Lecornu nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym, rząd może sięgnąć po artykuł 49.3 Konstytucji, który pozwala uchwalić ustawę bez głosowania deputowanych, ale otwiera możliwość głosowania nad wotum nieufności. Inną opcją jest przyjęcie budżetu w drodze rozporządzeń rządowych, co byłoby bezprecedensowym krokiem we współczesnej historii Francji.

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