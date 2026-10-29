Niższa izba parlamentu Tasmanii w Australii poparła projekt ustawy zakazującej praktyk konwersyjnych — prób zmiany, tłumienia lub wykorzenienia orientacji seksualnej albo tożsamości płciowej danej osoby. Dokument, zainicjowany przez Partię Zielonych, przyjęto bez formalnego głosowania, informuje ABC News.

Poparcie w niższej izbie

Projekt ustawy poparły Partia Pracy, czterech z siedmiu niezależnych deputowanych, a także troje przedstawicieli Partii Liberalnej — premier Tasmanii Jeremy Rockliff, Bridget Archer i Roger Jaensch. Rockliff umożliwił liberalnym deputowanym głosowanie zgodnie z własnymi przekonaniami.

Premier oświadczył, że jego zdaniem Tasmania zrobiła znaczący krok naprzód. Podkreślił również znaczenie procedowania projektu ustawy dla osób, które doświadczyły szkodliwych praktyk konwersyjnych.

Debata w niższej izbie trwała prawie 20 godzin. Przeciwko dokumentowi wystąpili między innymi skarbnik Eric Abetz i wicepremier Guy Barnett, którzy określili inicjatywę ustawodawczą jako nadmierną ingerencję.

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Co przewiduje projekt ustawy

Projekt ustawy nie zalicza do praktyk konwersyjnych świadczenia przez pracownika medycznego usług, które uważa on za właściwe, udziału w dyskusjach online, modlitwy religijnej ani rozmów rodziców z dziećmi o orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, aktywności seksualnej lub religii.

Podczas rozpatrywania deputowani wprowadzili szereg zmian. W szczególności z dokumentu usunięto przepis, zgodnie z którym pracodawcy mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za wykroczenia pracowników, jeśli pracodawca nie mógł wiedzieć o naruszeniu ani mu zapobiec.

Kolejny etap rozpatrywania

Projekt ustawy musi teraz rozpatrzyć wyższa izba parlamentu Tasmanii. Działacz Equality Tasmania Rodney Croome nazwał ustawodawstwo ważnym i od dawna potrzebnym oraz z zadowoleniem przyjął ponadpartyjne poparcie. Liderka Zielonych Rosalie Woodruff powiązała wynik z wieloletnią kampanią społeczności LGBTQIA+.

Według badań Uniwersytetu La Trobe z takimi praktykami zetknęła się jedna na 20 młodych osób queer w Tasmanii; wiążą się one z wyższym ryzykiem samobójstwa. Jeśli wyższa izba poprze projekt ustawy, Australia Zachodnia i Terytorium Północne pozostaną jedynymi jurysdykcjami w kraju, gdzie takie praktyki nadal są legalne.

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