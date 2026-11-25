W Szwecji badacze z Uniwersytetu w Uppsali ustalili, że niski poziom witaminy D we krwi latem wiąże się z wyższym ryzykiem złamań i śmierci wśród osób starszych. Związek ten utrzymał się po uwzględnieniu wieku, płci i rozmiarów ciała. Jednocześnie nie stwierdzono podobnego wzrostu ryzyka u osób, które miały niskie wyniki podczas zimowego badania.

Jak informuje News-Medical, naukowcy przeanalizowali próbki krwi ponad 12 tysięcy starszych kobiet i mężczyzn ze Szwecji. Ich stan zdrowia obserwowano przez około dziesięć lat, odnotowując między innymi przypadki złamań i zgonów w okresie obserwacji.

Sezonowe wahania poziomu

Witamina D jest ważna dla kości i przyswajania wapnia. Dostarczana jest z pożywieniem, a także wytwarzana w organizmie pod wpływem światła słonecznego. W Szwecji poziom tej witaminy we krwi naturalnie zmienia się w zależności od pory roku: zimą, gdy godzin słonecznych jest mało, często spada, a latem zapasy są uzupełniane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badacze przypuszczają, że niski wynik zimą nie zawsze świadczy o długotrwałym niedoborze, ponieważ organizm może wykorzystywać zapasy zgromadzone w jaśniejszych miesiącach. Natomiast niskie stężenie witaminy D nawet latem może wskazywać na trudności z utrzymaniem wystarczającego poziomu przez dłuższy czas.

Kto może skorzystać z suplementów

Autorzy pracy zauważają, że wcześniejsze randomizowane badania na ogół nie wykazały przekonującej ochrony przed złamaniami ani śmiercią dzięki suplementom witaminy D. Ich zdaniem jedną z przyczyn może być to, że w takich badaniach nie zawsze wyodrębniano osoby z utrzymującym się niedoborem.

Naukowcy uważają, że potrzebne są dodatkowe badania z udziałem osób o niskim poziomie witaminy D właśnie latem, aby ustalić, czy odnoszą one szczególne korzyści z suplementów. Podkreślili również, że wyniki nie oznaczają potrzeby wykonywania badań latem przez wszystkich, lecz czas przeprowadzenia testu może wpływać na jego interpretację.

Czytaj nas na