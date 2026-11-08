Międzynarodowe badanie z udziałem ponad 26 tys. mężczyzn wykazało związek między bardzo niskim poziomem testosteronu a o 18% wyższym ryzykiem śmierci z powodu raka w późniejszym życiu. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Lancet Healthy Longevity informuje ScienceDaily.

Naukowcy przeanalizowali dane z 11 długoterminowych badań przeprowadzonych w Australii, USA i Europie. Porównali stężenia hormonów w próbkach krwi pobranych wcześniej w życiu uczestników z diagnozami raka oraz danymi o śmiertelności zarejestrowanymi w kolejnych dekadach. U mężczyzn z poziomem testosteronu w najniższej jednej piątej zakresu ryzyko śmierci z powodu raka było wyższe niż u mężczyzn z najwyższej jednej piątej, nawet po uwzględnieniu wieku i innych czynników zdrowotnych.

Poziom, przy którym ryzyko rosło

Badacze ustalili, że późniejsze ryzyko raka zaczynało rosnąć, gdy początkowe stężenie testosteronu było niższe niż 8,6 nanomola na litr. Według kierownika projektu AIMS, profesora Bu Yeapa z University of Western Australia, u zdrowych młodych mężczyzn poziom hormonu zwykle wynosi od 10 do 30 nanomoli na litr, choć na ogół obniża się z wiekiem.

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Na stężenie testosteronu mogą wpływać wskaźnik masy ciała, aktywność fizyczna oraz niektóre choroby, w tym cukrzyca. Autorzy traktują niski poziom hormonu jako możliwy biomarker przyszłych zagrożeń dla zdrowia, ale podkreślają, że wykazany związek nie dowodzi, iż niski testosteron sam w sobie powoduje raka.

Odrębny wynik dotyczący raka prostaty

Analiza nie wykazała związku między naturalnym poziomem testosteronu a ryzykiem rozwoju raka prostaty. Jednocześnie wyższe ryzyko tej choroby wiązało się z niskim poziomem globuliny wiążącej hormony płciowe oraz hormonu luteinizującego. Ten ostatni jest wytwarzany przez przysadkę mózgową i daje jądrom sygnał do produkcji testosteronu.

Suplementy nie są profilaktyką

Profesor Yeap ostrzegł, że wyniki nie są podstawą do przyjmowania preparatów testosteronu w celu zapobiegania rakowi. Badanie nie dostarczyło dowodów, że przepisywanie testosteronu zmniejsza ryzyko onkologiczne. Naukowcy zalecają mężczyznom z nieoczekiwanie niskimi wynikami hormonów zgłoszenie się do lekarza na pełne badanie i ocenę możliwych współistniejących problemów zdrowotnych.

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