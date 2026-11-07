Nigeryjska Narodowa Spółka Naftowa NNPC oświadczyła, że jej sieć transportu gazu działa bez ograniczeń i nie jest przyczyną spadku produkcji energii elektrycznej w Nigerii. Firma poinformowała, że rurociągi jej spółki zależnej NNPC Gas Infrastructure Company Limited są dostępne do dostaw gazu do elektrowni w całym kraju.

Stanowisko NNPC

Jak informuje Premium Times Nigeria, w oświadczeniu dyrektora NNPC ds. komunikacji korporacyjnej Andy’ego Odeha wskazano, że dane operacyjne firmy nie świadczą o ograniczeniach w jej sieci transportu gazu, które mogłyby wyjaśniać obecne zmniejszenie produkcji energii elektrycznej.

Jednocześnie Nigeryjski Niezależny Operator Systemu wcześniej wymienił ograniczoną dostępność gazu oraz zmniejszony dopływ wody do elektrowni wodnych wśród czynników spadku produkcji. NNPC podkreśliła, że stan infrastruktury transportowej należy oceniać oddzielnie od wydobycia gazu, komercyjnych ustaleń dotyczących jego dostaw oraz faktycznych dostaw do konkretnych elektrowni.

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Przerwy w dostawach prądu

Dostawy energii elektrycznej w dużych miastach Nigerii, w tym w Lagos i Abudży, w ostatnich tygodniach znacznie się zmniejszyły. Minister energii Joseph Tegbe powiązał przerwy w dostawach z planową konserwacją elektrowni Egbin Power Station, a także z ograniczeniami dostaw gazu dla niektórych elektrowni cieplnych.

Jak poinformował, bloki wytwórcze, których praca została zakłócona, planowano stopniowo przywracać do działania, a pierwsze z nich miały rozpocząć pracę w ciągu 48–72 godzin. NNPC wezwała dostawców gazu, firmy transportowe, producentów energii elektrycznej oraz operatora systemu do wspólnej analizy danych operacyjnych w celu ustalenia konkretnych przyczyn niedoboru. Firma poinformowała również o około 10-procentowym wzroście wolumenu wydobycia gazu od początku 2026 roku.

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