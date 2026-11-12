Centrum Klimatyczne amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) poinformowało o dalszym nasileniu El Niño w tropikalnej części Oceanu Spokojnego. Według oceny agencji zjawisko może utrzymywać się do marca 2027 roku, a jego wpływ na pogodę następnej wiosny może być historyczny, podaje CBS News.

Temperatura oceanu rośnie

El Niño to zjawisko klimatyczne związane z ociepleniem wód w określonej strefie Oceanu Spokojnego w pobliżu równika. Występuje raz na dwa–siedem lat i zwykle trwa od dziewięciu do 12 miesięcy. NOAA ogłasza El Niño, gdy temperatura powierzchni morza w tej strefie przez pięć kolejnych trzymiesięcznych okresów przekracza średnią o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza.

Według stanu na 12 listopada anomalie temperatury powierzchni morza przekroczyły 4 stopnie Celsjusza. Termin „super El Niño” jest często używany do opisu szczególnie silnego zjawiska, jednak nie jest oficjalny: NOAA i Światowa Organizacja Meteorologiczna klasyfikują obecny stan jako „bardzo silny”. Status ten stosuje się, gdy temperatura przekracza normę o 2 stopnie lub więcej przez pięć kolejnych trzymiesięcznych okresów.

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Różny wpływ w regionach

Podczas El Niño południowa część Ameryki Północnej zwykle otrzymuje więcej opadów z powodu częstszych sztormów znad Oceanu Spokojnego, podczas gdy na północy kontynentu zimą częściej panuje łagodniejsza i bardziej sucha pogoda. W USA NOAA prognozuje dla południowych stanów większe prawdopodobieństwo opadów w postaci deszczu lub śniegu.

Północna część Ameryki Południowej, Afryka Środkowa, Australia i Azja Południowa zwykle doświadczają bardziej suchych warunków i wyższego ryzyka suszy. Jednocześnie w Azji Wschodniej i na południu Ameryki Południowej oczekuje się większych opadów, co może zarówno złagodzić suszę, jak i zwiększyć ryzyko rozległych powodzi.

Cyklony na Atlantyku i Pacyfiku

El Niño zwykle utrudnia powstawanie sztormów tropikalnych na Atlantyku, ale stwarza dla nich korzystniejsze warunki na Pacyfiku. Według służb meteorologicznych w 2026 roku odnotowano już 32 tajfuny w zachodniej części Oceanu Spokojnego oraz 21 nazwanych systemów tropikalnych w jego wschodniej części. Cieplejsze wody sprzyjają również rozwojowi silnych sztormów i tajfunów w zachodniej części oceanu.

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