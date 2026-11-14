W Wielkiej Brytanii komik i prezenter telewizyjny Noel Fielding oświadczył, że był głęboko zaniepokojony, gdy dowiedział się o przestępstwach Russella Branda, podaje The Guardian. Zaznaczył również, że od wielu lat nie utrzymuje kontaktu z Brandem.

Oświadczenie Fieldinga

W oświadczeniu dla The Sun Fielding powiedział, że nie wiedział o działaniach Branda, dopóki nie stały się one publicznie znane. Wyraził współczucie kobietom, których odwaga, jak stwierdził, pomogła pociągnąć Branda do odpowiedzialności.

Fielding wyjaśnił, że występował z Brandem w telewizji, radiu i na wydarzeniach charytatywnych. Jednocześnie uważał ich relację za zawodową, a nie osobistą. Komik oświadczył również, że z perspektywy czasu uważa żarty padające podczas ich wspólnych występów za okropne i niestosowne oraz ich żałuje.

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Wspólne występy i wyrok Branda

Fielding i Brand poznali się na ceremonii NME Awards na początku lat 2000. i występowali na wydarzeniach charytatywnych jako duet komediowy The Goth Detectives. Niedawno ponownie zaczęły krążyć nagrania ich żartów o gwałcie w wydaniu Big Fat Quiz of the Year z 2007 roku, a także fragment programu The Russell Brand Show, wyemitowanego w październiku tego samego roku, zawierający niedopuszczalne żarty o nieletnich.

Brand został skazany na ponad 10 lat więzienia za zgwałcenie jednej kobiety i napaści seksualne na kolejne trzy. Fielding nigdy nie został oskarżony o niewłaściwe zachowanie, a The Guardian nie przedstawia dowodów na to, że wiedział o zachowaniu Branda wobec kobiet. Po skazaniu Branda kolejne sześć kobiet oskarżyło go o molestowanie seksualne i drapieżne zachowanie — wynika z nowego śledztwa The Times i The Sunday Times.

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