W USA William Toti, nominowany na stanowisko zastępcy sekretarza Marynarki Wojennej, zaproponował zaangażowanie zagranicznej firmy stoczniowej w inwestycję w nową amerykańską stocznię do budowy fregat i innych nawodnych okrętów bojowych, informuje Breaking Defense.

Podczas przesłuchania w Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA Toti oświadczył, że amerykańskie niszczyciele obecnie wykonują zadania, do których mogłyby być wykorzystywane fregaty. Jego zdaniem najszybszym sposobem uzupełnienia US Navy o takie okręty jest utworzenie nowej stoczni światowej klasy, skoncentrowanej na ich budowie.

Zagraniczne inwestycje w USA

Toti poparł korzystanie z zagranicznych stoczni wyłącznie do budowy jednostek pomocniczych. Jednocześnie fregaty i inne nawodne okręty bojowe, zgodnie z jego propozycją, powinny być budowane w USA w nowym zakładzie, w który zainwestuje zagraniczna firma stoczniowa.

Nominowany zaznaczył, że japońskie i południowokoreańskie stocznie wyróżniają się procesami produkcyjnymi. Według niego przeniesienie do USA ich umiejętności i procesów mogłoby wzmocnić amerykańską siłę roboczą oraz możliwości przemysłowe. Osobno zaznaczył, że chodzi właśnie o produkcję, a nie o jakość okrętów.

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Różnice z Kongresem

Budowa okrętów US Navy za granicą stała się przedmiotem rozbieżności między administracją prezydenta Donalda Trumpa a Kongresem. Senator Angus King podczas przesłuchania zaznaczył, że propozycja Totiego różni się od budowy okrętów w zagranicznych stoczniach, a dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana.

Administracja Trumpa promuje rozszerzenie tak zwanego modelu fińskiego, zgodnie z którym pierwsze jednostki budują zagraniczne stocznie w Finlandii, a kolejne — w USA. W sierpniu Trump podpisał memorandum dotyczące jego rozszerzenia na program arktycznych jednostek Straży Przybrzeżnej. Dokument przewiduje, że pod pewnymi warunkami zagraniczni stoczniowcy mogą zbudować do dwóch jednostek w trzech klasach we własnych stoczniach przed przeniesieniem dalszej produkcji do USA.

Administracja poprosiła również Kongres o zezwolenie na zamówienie w zagranicznych stoczniach dwóch nawodnych okrętów bojowych i dwóch niebojowych jednostek pomocniczych. Jednocześnie wersja projektu ustawy obronnej na rok fiskalny 2027, zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów, zakazuje budowy za granicą okrętów bojowych i jednostek floty logistyki bojowej. Wersja dokumentu Senackiej Komisji ogranicza budowę okrętów bojowych poza USA, lecz dopuszcza zakup do dwóch jednostek pomocniczych pod warunkiem inwestycji ich producentów w amerykański przemysł morski.

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