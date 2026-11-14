Norwegia pokonała Walię 3:1 w Lidze Narodów — Sky Sports News

Reprezentacja Norwegii pokonała Walię 3:1 w meczu grupy A4 Ligi Narodów, rozegranym 14 listopada w Oslo w Norwegii, na stadionie Ullevaal. Po porażce zespół Craiga Bellamy'ego zajmuje ostatnie miejsce w grupie i jest zagrożony spadkiem do drugiej dywizji turnieju, informuje Sky Sports.

Norwegowie zdobyli trzy gole po przerwie

W pierwszej połowie reprezentacja Walii wyglądała na silniejszą i miała kilka okazji do otwarcia wyniku. W szczególności Daniel James miał trzy szanse na zdobycie gola. Jednak po przerwie gospodarze wykorzystali swoje okazje.

W 59. minucie Antonio Nusa wyprowadził Norwegię na prowadzenie celnym strzałem w dolny róg bramki. Dziewięć minut później Andreas Schjelderup, który wszedł z ławki rezerwowych, wykończył podanie Erlinga Haalanda i podwoił przewagę Norwegów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gol Brooksa nie zmienił wyniku

David Brooks w 79. minucie zmniejszył stratę Walii, lobując piłkę, i przywrócił drużynie nadzieję na powrót do meczu. Jednak w 88. minucie Haaland wykorzystał rzut karny podyktowany po tym, jak Connor Roberts popchnął Schjelderupa w polu karnym.

Walia nie będzie już mogła zakończyć rozgrywek wyżej niż Norwegia z powodu gorszych wyników w bezpośrednich spotkaniach, nawet w przypadku zwycięstwa nad liderem grupy, Portugalią. Jednocześnie Walijczycy mogą uniknąć spadku, jeśli nie znajdą się wśród dwóch najgorszych zespołów, które zajmą ostatnie miejsca w dywizji A.

Czytaj nas na