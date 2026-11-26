Norweski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Statnett 9 listopada wstrzymał nowe rezerwacje mocy sieciowych dla centrów danych. Ograniczenie będzie obowiązywać co najmniej do sierpnia 2027 roku, kiedy planowane jest wprowadzenie nowego systemu wymogów technicznych dla takich obiektów.

Tego samego dnia rząd Norwegii ogłosił system licencyjny, który nie będzie pozwalał na otwieranie nowych obiektów do wydobywania kryptowalut. Decyzje podjęto w związku z gwałtownym wzrostem liczby wniosków od centrów danych, co może wywrzeć presję na tradycyjną nadwyżkę energii elektrycznej w kraju, informuje OilPrice.

Wnioski przekroczyły szczytowy popyt

Centra danych złożyły wnioski o około 34 GW mocy sieciowych, podczas gdy szczytowe zużycie energii elektrycznej w Norwegii wynosi około 25 GW. Obecnie do sieci podłączone są centra danych o łącznym obciążeniu 0,8 GW.

Kolejne 4,2 GW mają zarezerwowane moce, wnioski dotyczące 10,8 GW znajdują się w kolejce, a zapytania o dalsze 18 GW pozostają na wczesnym etapie rozpatrywania. Około połowa projektów w kolejce liczy na otrzymanie energii elektrycznej do końca 2028 roku.

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Statnett tymczasowo nie będzie przyznawać nowych rezerwacji ani zatwierdzać parametrów funkcjonalnych obiektów, dopóki nie określi wymogów dla centrów danych. Będą one dotyczyć pracy podczas zakłóceń w sieci, szybkości zmian obciążenia oraz ograniczania wahań w systemie. Projekty, które już mają rezerwacje, zachowają swoje miejsce, ale nadal będą wymagać zgody na przyłączenie. Ograniczenia nie dotyczą istniejących przyłączeń.

Ryzyko dla eksportu energii elektrycznej

Około 90% energii elektrycznej Norwegia wytwarza w elektrowniach wodnych. Według oceny przytoczonej w materiale, przy normalnym poziomie zasobów wodnych wzrost popytu ze strony centrów danych i innych odbiorców może zmniejszyć netto eksport energii elektrycznej kraju o 71%: z 14,3 TWh w 2027 roku do 4,1 TWh w 2030 roku.

W suchym roku Norwegia może stać się importerem netto energii elektrycznej, a zimowe ceny mogą osiągnąć około 290 euro za MWh. Rząd chce, aby branża centrów danych przyczyniała się do budowy generacji gazowej z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla oraz morskich farm wiatrowych, jednak realizacja takich projektów wymaga czasu.

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