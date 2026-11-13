Norwegia, Szwecja i Estonia zapowiedziały zamiar ograniczenia udziału sportowców z Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — w międzynarodowych zawodach na swoim terytorium. Jak informuje Der Spiegel, nowe ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim sportów zimowych: we wszystkich trzech krajach odbywają się zawody Pucharu Świata.

Stanowisko Norwegii i Szwecji

Norweska minister kultury i równouprawnienia Lubna Jaffery oświadczyła, że rząd nie chce zezwalać rosyjskim i białoruskim sportowcom zawodowym oraz ich personelowi towarzyszącemu na wjazd do kraju w celu udziału w międzynarodowych zawodach, dopóki Rosja kontynuuje pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie.

W komunikacie norweskiego rządu wskazano, że rosyjski sport wyczynowy jest ściśle powiązany z organami państwowymi i strukturami tego kraju. Szwedzki minister sportu Jakob Forssmed również zapowiedział zamiar uniemożliwiania rosyjskim sportowcom wjazdu do kraju. Podkreślił, że poszczególne federacje coraz szerzej otwierają im dostęp do zawodów, choć sytuacja w Ukrainie się nie zmieniła.

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Ograniczenia w Estonii i innych krajach

Estońskie Ministerstwo Kultury wysłało list do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS), w którym poinformowało o zakazie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w zawodach w Estonii podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W lutym w kraju mają się odbyć mistrzostwa świata w biathlonie.

Wcześniej Kanada odmówiła rosyjskiej reprezentacji hokejowej wiz na udział w mistrzostwach świata U20, a Finlandia ogłosiła surowsze zasady dla sportowców z Rosji. Jednocześnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski i kilka międzynarodowych federacji sportowych otworzyły ostatnio drogę do powrotu rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji.

W Niemczech, gdzie w maju mają rozpocząć się mistrzostwa świata w hokeju, minister stanu ds. sportu Ronald Rauhe oświadczył, że odmowa wydania wiz nie jest rozwiązaniem. Jak powiedział, rząd federalny, Niemiecki Związek Hokeja na Lodzie oraz Niemiecka Olimpijska Konfederacja Sportowa omawiają możliwość niedopuszczenia Rosji do turnieju. Finlandia również zadeklarowała gotowość do bojkotu ewentualnego meczu z rosyjską drużyną.

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