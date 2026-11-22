Norweski narciarz alpejski Timon Haugan odniósł zwycięstwo w męskim slalomie Pucharu Świata w Gurgl w Austrii. Jak podaje Channel NewsAsia, po dwóch przejazdach uzyskał czas 1 minuty i 42,55 sekundy.

Norweski dublet na podium

Drugie miejsce zajął inny reprezentant Norwegii, Eirik Hystad Solberg, który stracił do zwycięzcy 0,60 sekundy. Szwajcar Tanguy Nef był trzeci ze stratą 0,88 sekundy. Dla Solberga był to pierwszy w karierze finisz na podium zawodów Pucharu Świata.

Haugan odniósł siódme zwycięstwo w Pucharze Świata i został pierwszym Norwegiem, który wygrał zawody w Gurgl. Austriacki kurort znalazł się w kalendarzu Pucharu Świata w 2023 roku.

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Niepowodzenia w decydującym przejeździe

Po pierwszym przejeździe Atle Lie McGrath tracił do Haugana zaledwie jedną setną sekundy, jednak nie zdołał ukończyć drugiej próby. Inny Norweg, Henrik Kristoffersen, również odpadł w decydującym przejeździe.

Brazylijczyk Lucas Pinheiro Braathen nie zdołał odnieść trzeciego zwycięstwa z rzędu na początku sezonu. Po triumfach w slalomie gigancie w Sölden i slalomie w Levi nieprawidłowo przejechał bramkę na początku pierwszej próby w Gurgl i zakończył udział w zawodach.

Haugan powiedział, że jego przygotowania do sezonu były trudne, ponieważ przez znaczną część treningów korzystał z nieprawidłowego ustawienia wiązań.

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