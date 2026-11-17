Według Anadolu Agency, norweska firma energetyczna Equinor wykryła trwający cyberatak wymierzony w niektóre systemy IT spółki. Equinor poinformował, że incydent nie wpłynął na działalność operacyjną ani produkcję.

Reakcja na atak

W oświadczeniu Equinor poinformował o zmobilizowaniu odpowiednich zasobów w celu zneutralizowania cyberataku. Według spółki zasoby te mają pomóc zneutralizować atak i przywrócić pełną integralność systemów.

Spółka podkreśliła, że atak dotyczy określonych systemów IT. Jednocześnie Equinor nie poinformował o wpływie incydentu na produkcję ani inne działania operacyjne spółki.

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Dane i powiadomienia władz

Według oceny Equinor obecnie nie ma oznak, że podczas incydentu wykradziono dane. Spółka potwierdziła, że informuje o sytuacji odpowiednie organy władzy.

Equinor oświadczył, że będzie przekazywać kolejne aktualizacje w miarę pojawiania się nowych informacji. Następne komunikaty spółki będą dotyczyć rozwoju sytuacji i wyników reakcji na cyberatak.

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