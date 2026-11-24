Norweska firma energetyczna Equinor zawarła 18-letnią umowę na dostawy gazu ziemnego dla niemieckiej firmy energetycznej VNG. Dostawy rozpoczną się 1 stycznia 2027 roku i potrwają do końca 2044 roku. Każdego roku Equinor będzie dostarczać VNG do 15,3 terawatogodziny, czyli około 1,4 mld metrów sześciennych, gazu ziemnego.

Warunki dostaw

Jak informuje OilPrice, gaz będzie przekazywany w strefie niemieckiego rynku gazowego Trading Hub Europe. Cena będzie odpowiadać warunkom rynkowym, a pozostałych szczegółów handlowych umowy strony nie ujawniają.

Jest to najdłuższa umowa Equinoru na sprzedaż gazu od czasu podpisania porozumień dotyczących złoża Troll w 1986 roku. Niemcy są największym rynkiem gazu ziemnego dla Equinoru i kluczowym rynkiem dla norweskiego gazu od początku jego eksportu w 1977 roku.

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Kontrakty z niemieckimi odbiorcami

VNG oświadczyło, że kontrakt wzmocni długoterminowy portfel gazowy spółki i przyczyni się do bezpiecznych oraz zdywersyfikowanych dostaw do Niemiec. Prezes VNG AG Ulf Heitmüller zaznaczył, że norweski gaz przesyłany rurociągami pozostaje ważny dla niezawodnych dostaw energii w Niemczech i Europie.

Wcześniej w tym roku Equinor podpisał również 15-letnią umowę z niemieckim Uniperem, przewidującą dostawy ponad 30 terawatogodzin gazu rocznie do 2041 roku. Firma planuje co roku wiercić od 20 do 30 odwiertów poszukiwawczych, aby utrzymać obecny poziom wydobycia co najmniej do 2035 roku.

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