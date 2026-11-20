Jak informuje Channel NewsAsia, norweska firma naftowo-gazowa Equinor poinformowała 20 listopada, że do piątku powstrzymała cyberatak przeciwko spółce. W Equinor oświadczyli, że atak nie wpłynął na produkcję. Firma nie ma również żadnych oznak, że dane zostały skradzione lub zmienione.

Atak wykryto w części systemów IT

Wcześniej, we wtorek, największy dostawca gazu w Europie poinformował o wykryciu trwającego cyberataku. Według firmy jego celem była część systemów IT Equinor.

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O incydencie poinformowano policję

W piątkowym oświadczeniu Equinor zaznaczył również, że nie dostrzega negatywnych skutków ataku dla pracowników, partnerów ani dostawców. Firma poinformowała, że przekazała policji informacje o incydencie.

Ilustracja fotograficzna do materiału przedstawia logo Equinor przy wejściu do Hammerfest LNG w Hammerfeście w Norwegii. W podpisie pod zdjęciem obiekt ten nazwano największym w Europie Zachodniej zakładem skraplania gazu ziemnego.

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