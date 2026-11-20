Norwescy filmowcy Joachim Trier i Eskil Vogt otrzymają Nordic Honorary Dragon Award, najważniejsze wyróżnienie Festiwalu Filmowego w Göteborgu w Szwecji. Nagroda zostanie wręczona 29 stycznia 2027 roku podczas ceremonii otwarcia 50. festiwalu, informuje Variety.

Program z udziałem duetu

Następnego dnia po otrzymaniu nagrody Trier i Vogt wezmą udział w wydarzeniu Director’s Talk w teatrze Stora Teatern w Göteborgu. Festiwal pokaże również retrospektywę ich filmów. Jubileuszowy Festiwal Filmowy w Göteborgu potrwa od 29 stycznia do 27 lutego 2027 roku.

Trier pracuje jako reżyser, a obaj twórcy są scenarzystami filmów „Wartość sentymentalna” i „Najgorszy człowiek na świecie”, w którym zagrała Renate Reinsve. „Wartość sentymentalna” zdobyła Oscara 2026 za najlepszy film międzynarodowy i otrzymała dziewięć nominacji. „Najgorszy człowiek na świecie” nominowano do Oscara za scenariusz oryginalny oraz w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego.

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Wspólna filmografia

Twórcza współpraca Triera i Vogta rozpoczęła się od filmu „Reprise” z 2006 roku. Był to początek tak zwanej „trylogii osłowskiej”, do której weszły także „Oslo, 31 sierpnia” z 2010 roku oraz „Najgorszy człowiek na świecie” z 2021 roku. Do innych prac Triera należą jego pierwszy anglojęzyczny film „Głośniej od bomb” z 2015 roku oraz „Thelma”.

Eskil Vogt pracuje również jako reżyser: nakręcił filmy „Ślepota” z 2014 roku oraz „Niewinni” z 2021 roku. Dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmowego w Göteborgu Pia Lundberg oświadczyła, że Trier i Vogt w swoich pracach badają wielkie pytania życiowe poprzez codzienne sytuacje, z humorem, melancholią i psychologiczną precyzją.

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