W pierwszym meczu WTA Finals w Indian Wells w USA Czeszka Linda Noskova pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:2, 6:4. Spotkanie fazy grupowej trwało 86 minut. Jak podaje Interia Sport, Kostiuk znalazła się w głównej drabince jako pierwsza rezerwowa po wycofaniu się Jeleny Rybakiny.

Przewaga Noskovej w pierwszym secie

Kostiuk rozpoczęła mecz przy własnym podaniu, jednak Noskova od razu przełamała jej serwis. Ukrainka miała dwie okazje, by wyrównać na 1:1, ale ich nie wykorzystała. Czeska tenisistka stopniowo powiększyła przewagę do 5:1, po czym Kostiuk wygrała jeszcze jednego gema. Noskova zakończyła pierwszą partię po 34 minutach — 6:2.

Przełamanie w drugiej partii

W drugim secie walka była bardziej wyrównana. Kostiuk miała szansę objąć prowadzenie 3:1, lecz Noskova utrzymała własne podanie. Później Czeszka uzyskała przewagę przełamania po podwójnym błędzie serwisowym Kostiuk.

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Ukrainka próbowała odrobić straty i wywalczyła break point, który mógł wyrównać wynik na 4:4. Noskova obroniła się przed zagrożeniem, wygrała kolejnego gema i doprowadziła mecz do zwycięstwa — 6:4 w drugiej partii.

Przed rozpoczęciem turnieju Rybakina, aktualna mistrzyni WTA Finals i liderka rankingu, wycofała się z rywalizacji z powodu choroby. W następnym meczu tej grupy spotkają się Coco Gauff i Jessica Pegula. W drugiej rundzie Noskova zagra ze zwyciężczynią amerykańskiego pojedynku, a Kostiuk — z tenisistką, która poniesie porażkę.

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