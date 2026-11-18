Naukowcy z University of Sydney przetestowali na myszach krople do nosa z mRNA zawierającym instrukcje wytwarzania mózgowego czynnika neurotroficznego BDNF. U starych zwierząt preparat poprawił wyniki testów pamięci i uczenia się do poziomu porównywalnego z wynikami młodych myszy, informuje ScienceAlert.

mRNA do produkcji białka

BDNF to białko, które wspiera przeżycie i prawidłowe funkcjonowanie neuronów. Autorzy badania zaznaczają, że wpływa ono na procesy uczenia się i pamięci, gęstość synaps oraz tworzenie nowych neuronów. Niższe poziomy BDNF wiąże się z chorobą Alzheimera.

Zespół umieścił mRNA w nanocząstkach lipidowych i podawał je myszom w postaci kropli do nosa. Taki sposób może potencjalnie umożliwić dostarczanie substancji terapeutycznych do mózgu z pominięciem bariery krew-mózg, która utrudnia przenikanie wielu leków z krwi do tkanki mózgowej.

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Wyniki w dwóch modelach

U 18-miesięcznych myszy otrzymujących krople w mózgu wykryto 2,4 razy więcej komórek eksprymujących doublekortynę — białko związane z tworzeniem nowych neuronów — niż u zwierząt kontrolnych.

Metodę osobno sprawdzono na mysim modelu choroby Alzheimera. Leczeniu również towarzyszyły lepsze wyniki pamięci i funkcji poznawczych oraz wzrost liczby komórek z doublekortyną w hipokampie. Jednocześnie eksperyment nie wykazał, że zmniejsza ono poziom blaszek amyloidowych w mózgu.

Testy laboratoryjne wykazały, że ekspresję białka BDNF uruchomioną przez mRNA można było wykryć w komórkach do czterech dni po pojedynczej dawce. Naukowcy podkreślają, że metodę zademonstrowano jedynie na myszach: przed badaniami klinicznymi z udziałem ludzi konieczne są dodatkowe badania bezpieczeństwa na zwierzętach. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Advanced Science.

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