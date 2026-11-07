Nottingham Forest pokonał Manchester City 3:1 w meczu Premier League na City Ground. Liam Delap zdobył dla gospodarzy dwa gole, a Jair Cunha dołożył jeszcze jednego. Manchester City odpowiedział trafieniem Ryana Cherkiego.

Szybki start gospodarzy

Według Sky Sports News, Cunha otworzył wynik już w szóstej minucie. Odebrał piłkę Josko Gvardiolowi, przedarł się pod bramkę i zakończył akcję strzałem lewą nogą.

W 18. minucie Delap podwoił przewagę Forest. Xaver Schlager wygrał walkę o piłkę w środku pola z Elliotem Andersonem i wyprowadził napastnika na pozycję strzelecką. Delap zdobył swojego drugiego gola dla klubu.

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Odpowiedź City i drugi gol Delapa

Manchester City miał okazje, by zmniejszyć stratę jeszcze przed przerwą. Erling Haaland minął bramkarza Matza Selsa, jednak Cunha wybił piłkę po jego strzale. Na początku drugiej połowy Cherki zdobył bramkę potężnym strzałem z dystansu i zmniejszył różnicę w wyniku.

W 73. minucie Delap skompletował dublet. Morgan Gibbs-White podał mu piłkę podczas kontrataku, po czym napastnik precyzyjnym strzałem w górny róg ustalił końcowy wynik na 3:1. Ta porażka była trzecią z rzędu Manchesteru City w Premier League, a Nottingham Forest opuścił strefę spadkową.

Jak zauważa portal, Manchester City został pierwszą drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej od 122 lat, która wygrała pierwsze siedem meczów sezonu, a następnie przegrała trzy kolejne. Strata zespołu do Arsenalu wynosi sześć punktów.

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