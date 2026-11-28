W Christchurch w Nowej Zelandii reprezentacja Nowej Zelandii zdobyła 330 runów za osiem wicketów w pierwszym inningu do lunchu drugiego dnia drugiego meczu testowego przeciwko Indiom. Na boisku pozostawali wicketkeeper Tom Blundell, który miał 80 runów bez utraty wicketu, oraz Matt Henry z pięcioma runami. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Trzy wickety w porannej sesji

Indie zdobyły trzy wickety w porannej sesji na stadionie Hagley Oval. Nowozelandczycy rozpoczęli dzień z wynikiem 246/5 po przegraniu losowania i wyjściu do odbijania jako pierwsi.

Szybki bowler Anshul Kamboj jako pierwszy drugiego dnia zdobył wicket Glenna Phillipsa, który uzyskał 36 runów. Akash Deep złapał piłkę po uderzeniu Nathana Smitha i wyeliminował go z gry za 26 runów, a później zdobył wicket Kyle'a Jamiesona, który uzyskał 19 runów. Piłkę po uderzeniu Jamiesona w skoku złapał Yashasvi Jaiswal przy dalszej granicy boiska.

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Znaczenie meczu dla turnieju

Przed lunchem Devdutt Padikkal nie utrzymał piłki na pozycji gully po tym, jak odbiła się od rękawicy Henry'ego, przez co Akash Deep nie zdołał zdobyć piątego wicketu. Pierwszy mecz testowy serii w Wellington zakończył się remisem.

Wynik spotkania w Christchurch jest ważny dla szans obu drużyn na awans do finału Mistrzostw Świata w Krykiecie Testowym. Indie potrzebują zwycięstwa, aby zachować szanse na finał, podczas gdy Nowa Zelandia stara się nie stracić kontaktu z liderami — Republiką Południowej Afryki i Australią.

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