W Mount Maunganui w Nowej Zelandii gospodarze rozgromili Indie różnicą 244 runów w czwartym meczu serii jednodniowej. Indyjska drużyna, ścigając cel 334 runów, została wyeliminowana za 89.

Jak informuje Channel NewsAsia, nowozelandzki bowler Matt Henry zdobył w pierwszym overze wicketów Rohita Sharmy, Virata Kohliego i Shreyasa Iyera, po czym Indie miały wynik 0 za 3 wicketów. Łącznie Henry zdobył sześć wicketów, a wynik 89 był szóstym najniższym wynikiem drużynowym Indii w ODI.

Centuria Willa Younga

Otwierający batter Nowej Zelandii Will Young zdobył 125 runów ze 108 piłek. Był to jego najlepszy wynik w ODI i piąta centuria w tym formacie. W dwóch pierwszych meczach serii Young zdobył 9 i 6 runów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W drugim overze nowozelandzkiej innings Rohit Sharma i Ishan Kishan nie zdołali złapać piłki po dwóch kolejnych uderzeniach Younga. Younga wspierali również Tim Seifert, który zdobył 58 runów, oraz Finn Allen z 41 runami. Dla Indii po dwa wickety zdobyli Axar Patel, Gurnoor Brar i Auqib Nabi.

Sytuacja w serii

Po czterech meczach Indie prowadzą w pięciomeczowej serii 2:1. Trzeci mecz nie został dokończony z powodu deszczu. Nowa Zelandia nie może już wygrać serii, ale w przypadku zwycięstwa w ostatnim spotkaniu na tym samym obiekcie może uniknąć porażki w niej.

Indie zagrały bez kapitana Shubmana Gilla i battera K. L. Rahula. Obaj opuszczą także końcowy ODI, ponieważ przygotowują się do dwumeczowej serii testowej przeciwko Nowej Zelandii, która ma rozpocząć się w środę.

Czytaj nas na