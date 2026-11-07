Reprezentacja Nowej Zelandii kobiet w rugby league pokonała Fetu Samoa 32:0 w półfinale Pucharu Świata, zapewniając sobie udział w siódmym z rzędu finale turnieju. O wyniku poinformowało ABC News.

Trzy przyłożenia Waaki

Stacey Waaka zdobyła trzy przyłożenia dla reprezentacji Nowej Zelandii. Jej skuteczna gra pomogła Kiwi Ferns wygrać półfinał bez straty punktu.

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Przed obecną edycją reprezentacja Nowej Zelandii wystąpiła w decydującym meczu każdego z sześciu poprzednich kobiecych Pucharów Świata w rugby league. Teraz zespół przedłużył tę serię, awansując do siódmego z rzędu finału.

Rywal w finale

W finale Nowa Zelandia zagra z Australią lub Fidżi. Te zespoły mają rozegrać drugi półfinał w Sydney w niedzielę.

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