W Moskwie, w Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — niezależna gazeta Novaya Gazeta kończy działalność i przygotowuje się do opuszczenia biura w centrum miasta po ostatnim zebraniu redakcyjnym. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Przyczyny zamknięcia

Pod koniec października redakcja oświadczyła, że jest zmuszona do zamknięcia po wpisaniu do rejestru „zagranicznych agentów”. Banki również przestały przetwarzać darowizny od czytelników, od których zależało finansowe przetrwanie redakcji.

W Novaya Gazeta oświadczono, że miała miejsce kampania presji państwowej, która uniemożliwiła dalszą pracę dziennikarską. W biurach redakcji oraz w domu jej redaktora przeprowadzono przeszukania, a jeden ze starszych dziennikarzy przebywa w areszcie domowym i oczekuje na proces.

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Oświadczenia redakcji i Kremla

Były redaktor naczelny Dmitrij Muratow powiedział w ubiegłym miesiącu w Londynie, że najstraszniejszą rzeczą dla kierowników redakcji jest niemożność ochrony dziennikarzy. Muratow, który w 2021 roku współdzielił Pokojową Nagrodę Nobla, zadedykował nagrodę sześciorgu zabitym kolegom, wśród których była dziennikarka śledcza Anna Politkowska.

Rzecznik Kremla państwa-agresora Dmitrij Pieskow nazwał zamknięcie redakcji częścią „standardowego procesu rotacyjnego”, w którym jedne media kończą działalność, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Jednocześnie Novaya Gazeta opisała w materiale na swojej stronie internetowej pakowanie rzeczy i opuszczanie siedziby redakcji. Dziennikarka Irina Worobiowa oświadczyła, że duch redakcji będzie nadal istniał we wszystkich, którzy byli jej częścią.

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