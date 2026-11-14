W Szkocji w Wielkiej Brytanii po zainstalowaniu nowego sprzętu monitorującego odnotowano ponad 76 tys. zrzutów z przelewów kanalizacyjnych, które wcześniej nie były uwzględniane w statystykach. Wynika to z analizy BBC News.

W 2024 roku Scottish Water zainstalowała 1 009 czujników, zwiększając liczbę przelewów wyposażonych w monitory z 273 do 1 275. Odsetek sieci objętej monitoringiem wzrósł z 6% do 30%.

Łącznie w ubiegłym roku odnotowano ponad 100 tys. zrzutów o łącznym czasie trwania niemal 277 tys. godzin — średnio około 274 przypadków dziennie. Porównanie tych danych z poprzednim rokiem jest trudne, ponieważ monitoring obejmował wówczas mniejszą część sieci i zarejestrowano 24 tys. zrzutów.

Wskaźniki dla rzeki Clyde

Rzeka Clyde w Glasgow otrzymała niemal 6 150 zrzutów, czyli około 17 dziennie. Jeśli uwzględnić także estuarium Clyde, zatokę Firth of Clyde oraz inne dopływy związane z systemem wodnym rzeki, liczba ta sięgnęła niemal 14 200 przypadków — średnio 39 dziennie.

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Najdłuższy łączny czas trwania zrzutów odnotowano w estuarium Clyde — ponad 25 tys. godzin. W przypadku samej rzeki Clyde przekroczył on 15 tys. godzin. Najwięcej pojedynczych przypadków — niemal 3 500 — zarejestrowano w strumieniu Barcloy Mill Burn w regionie Dumfries i Galloway, gdzie monitoring wprowadzono niedawno.

Stanowisko Scottish Water

Przelewy kanalizacyjne automatycznie odprowadzają nadmiar wody do naturalnych zbiorników wodnych podczas intensywnych opadów, aby uniknąć przeciążenia systemu oraz podtopień domów, przedsiębiorstw i ulic. Jednocześnie takie obiekty mają zezwolenia na zrzut nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych ścieków.

Dyrektor Scottish Water ds. odprowadzania ścieków Simon Parsons oświadczył, że zdecydowana większość zrzutów nie szkodzi środowisku, ponieważ dotyczą one głównie wody deszczowej. Według firmy 99% zrzutów stanowiły woda deszczowa i powierzchniowa, spływy z dróg, domowe „szare” ścieki bez ludzkich odchodów, wody gruntowe oraz ścieki przemysłowe.

Scottish Water poinformowała, że monitoring obejmuje obecnie około 50% sieci, a pełne pokrycie planuje osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu–sześciu lat. Porównywanie szkockich danych z wskaźnikami z innych części Wielkiej Brytanii jest trudne z powodu różnych metod ewidencji: w Anglii monitoring obejmuje 100% sieci.

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