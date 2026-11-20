Nowy film z franczyzy „Igrzyska śmierci: Wschód słońca podczas żniw” zarobił 21 mln dolarów podczas czwartkowych pokazów przedpremierowych, a także wczesnych seansów w środę. informuje Variety. To szósty film z serii Lionsgate.

Prognozy na weekend otwarcia

Variety pisze, że film może zarobić ponad 100 mln dolarów w pierwszy weekend. Jednocześnie studio prognozuje ostrożniejszy start na poziomie 85 mln dolarów. Niektóre szacunki przewidują debiut na poziomie 125 mln dolarów, wiążąc możliwy wynik z popularnością franczyzy i powrotem postaci znanych widzom.

Jeśli wpływy z otwarcia przekroczą 100 mln dolarów, obraz stanie się piątą tegoroczną premierą, która przekroczy ten próg. Do takich filmów należą już „Spider-Man: Brand New Day” z 360 mln dolarów, „Toy Story 5” ze 159 mln, „The Super Mario Galaxy Movie” ze 131 mln oraz „Odyseja” ze 123 mln dolarów.

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Porównanie z poprzednimi częściami

Poprzedni prequel serii — „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” — trafił do kin w 2023 roku. Zarobił 5,75 mln dolarów na pokazach przedpremierowych, otworzył się wynikiem 44 mln dolarów i zakończył dystrybucję z 363 mln dolarów światowych wpływów przy budżecie 100 mln dolarów.

Budżet „Wschodu słońca podczas żniw” wynosi 150 mln dolarów. Pierwsze „Igrzyska śmierci” w 2012 roku otworzyły się wynikiem 152 mln dolarów, a najwyższy debiut w serii miał film „W pierścieniu ognia” z 2013 roku — 158 mln dolarów. Jego światowe wpływy wyniosły 865 mln dolarów.

Fabuła i obsada

Film opowiada o młodym Haymitchu Abernathym, którego wcześniej grał Woody Harrelson, a w nowej części wcielił się w niego Joseph Zada. Bohater zostaje trybutem 50. Igrzysk śmierci, w których liczba dzieci mających walczyć na śmierć i życie zostaje podwojona. W filmie wystąpili także Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Glenn Close, Elle Fanning i Jesse Plemons.

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