Naukowcy z Uniwersytetu w Oslo ustalili, że przedstawiciele późniejszych pokoleń mają lepszą pamięć w starszym wieku i wolniej tracą zdolności poznawcze niż osoby urodzone wcześniej. O wynikach analizy danych około 219 tys. osób, które obserwowano przez niemal 30 lat, informuje News-Medical.

Co wykazała analiza

Kierownik badania, profesor psychologii Uniwersytetu w Oslo Anders Fjell, zaznaczył, że wcześniej było już wiadomo o lepszych wynikach nowszych pokoleń w testach poznawczych. Nowy wniosek, jak powiedział, polega na tym, że proces starzenia poznawczego prawdopodobnie przesuwa się u nich na późniejszy okres.

Według Fjella różnice między pokoleniami mogą wyjaśniać spadek ryzyka demencji, o którym informowano w Europie i USA i który szacowano na około 13% na dekadę. Wolniejszy spadek pamięci oznacza, że człowiek później osiąga poziom zaburzeń, przy którym może rozwinąć się demencja.

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Możliwe czynniki i zastrzeżenia

Autorzy nie ustalili jednej konkretnej przyczyny tej tendencji. Wśród możliwych czynników Fjell wymienił szerszy dostęp do edukacji, poprawę odżywiania, warunków życia w dzieciństwie i okresie dojrzewania, a także opieki medycznej. Na tempo spadku funkcji poznawczych w dorosłym życiu mogą również wpływać zdrowie sercowo-naczyniowe i metaboliczne.

Naukowcy podkreślili, że praca porównuje pokolenia, a nie ocenia indywidualne działania konkretnych osób. Ważną zaletą badania było wielokrotne testowanie tych samych uczestników przez długi czas: umożliwiło to oddzielenie różnic między pokoleniami od zmian związanych bezpośrednio ze starzeniem się.

Fjell ostrzegł również, że pozytywna dynamika nie jest gwarantowana dla dzisiejszej młodzieży. Jego zdaniem trendy dotyczące aktywności fizycznej, nadwagi i nierówności niekoniecznie będą sprzyjać dalszej poprawie zdrowia poznawczego.

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