W australijskim stanie Wiktoria nowe zasady planowania ograniczyły możliwości mieszkańców sprzeciwiania się projektom mieszkaniowym i odwoływania się od nich, jeśli zabudowa spełnia standardy określone przez rząd. Na przedmieściu Melbourne, Armadale, deweloper przedłożył radzie projekt rozbiórki pięciu jednokondygnacyjnych lokali mieszkalnych przy Mercer Road i budowy w ich miejsce sześciopiętrowego budynku z 29 mieszkaniami oraz dwoma poziomami podziemnego parkingu.

Jak podaje ABC News, planowany budynek będzie znajdował się około 900 metrów od stacji kolejowej. Zasady, które weszły w życie w kwietniu, przewidują procedurę „uznaje się za zgodne z wymogami”: projekt może zostać zatwierdzony bez zwykłego rozpatrywania sprzeciwów lub odwołań, jeśli spełnia kryteria rządowe.

Plan zwiększenia gęstości zabudowy

Laburzystowski rząd Wiktorii włączył Armadale, należące do gminy Stonnington, do listy 60 centrów aktywności. Na takich obszarach w pobliżu głównych tras kolejowych i tramwajowych otwierane są możliwości intensywniejszej zabudowy mieszkaniowej, w tym budynków o wysokości do 20 pięter lub wyższych w niektórych miejscach.

Władze stanowe twierdzą, że do 2051 roku Wiktoria będzie potrzebować szacunkowo 2,24 mln dodatkowych mieszkań, przy czym co najmniej 70% ma powstać w już ukształtowanych obszarach. Minister planowania Sonya Kilkenny powiedziała, że poprzedni system nie zapewniał wystarczającej liczby mieszkań tam, gdzie ludzie chcą mieszkać.

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Spór przed wyborami

Burmistrzyni Stonnington Melina Sehr oświadczyła, że udział lokalnych rad w takich decyzjach stał się minimalny, a mieszkańcy nie mają prawa do sprzeciwu i odwołania, jeśli projekt jest zgodny z zasadami stanowymi. Kilkenny odrzuciła jednak twierdzenia, że rady utraciły wpływ.

Kwestia zabudowy stała się częścią walki politycznej przed wyborami stanowymi. Koalicja obiecała znieść politykę centrów aktywności w razie zwycięstwa, przywrócić mieszkańcom prawo do odwołania i zapewnić radom szerszą rolę w planowaniu. Liderka opozycji Jess Wilson powiedziała, że jej ugrupowanie chce skoncentrować wysoką zabudowę w centrum i wewnętrznych dzielnicach Melbourne.

Jako przykład gęstej zabudowy wskazuje się Box Hill we wschodnim Melbourne, gdzie powstały już liczne wieże mieszkalne. Mieszkańcy tej okolicy zwracają uwagę na wygodę bliskości transportu i sklepów, ale mówią też o korkach i presji na tereny zielone. W raporcie rządowym z 2025 roku wskazano, że kilka głównych dróg na przedmieściu zbliżało się do granic przepustowości.

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