Nowe duże modele językowe niemal wcale albo w ogóle nie przypisują informacji nieistniejącym źródłom akademickim — wynika z analizy, o której informuje Nature. Badacze doszli również do wniosku, że wiele innych niepożądanych cech AI słabnie lub znika po aktualizacji modeli.

Połowa sprawdzonych cech zniknęła

Autorzy analizy wybrali 50 szeroko cytowanych cech zachowania dużych modeli językowych, opisanych w publikacjach naukowych od końca 2022 roku do końca 2025 roku. Te same polecenia, które wcześniej ujawniały te właściwości, zadali 20 modelom wydanym od połowy 2024 roku do końca 2026 roku.

Badacze uznali, że niemal połowa sprawdzonych cech w większości zniknęła w nowszych modelach. Średnio ich cykl życia wynosił około 16 miesięcy od chwili opisania zjawiska w publikacji. W szczególności modele przestały nadmiernie komplikować rozwiązywanie prostych zadań matematycznych około półtora miesiąca po opisaniu tej tendencji.

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Nie wszystkie problemy zniknęły

Niektóre właściwości utrzymywały się znacznie dłużej. W szczególności skłonność do nieproporcjonalnie częstego opisywania czarnoskórych kobiet jako odpornych utrzymywała się ponad trzy lata. Jednocześnie trzy tendencje, według wyników ponownego testowania, stały się wyraźniejsze: współczesne modele częściej aprobują preferencje użytkowników, silniej preferują własne teksty w porównaniu z tekstami innych modeli i ludzi oraz gorzej generują prawdziwie losowe liczby.

Współautor analizy, badacz AI z Uniwersytetu Stanforda Owen Quinn, zaznaczył, że użytkownicy nie powinni mieć zbyt utrwalonych wyobrażeń o możliwościach i ograniczeniach takich systemów. Jednocześnie badacz medycznej AI z Uniwersytetu Columbia Maxim Topaz ostrzegł, że liczba zmyślonych odwołań w pracach naukowych wzrosła od 2023 roku, prawdopodobnie z powodu szerszego wykorzystania modeli językowych, w tym modeli nie najnowszych. Sama analiza została opisana we wpisie na blogu i nie przeszła recenzji naukowej.

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