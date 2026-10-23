W Sydney w Australii nowo wybudowane międzynarodowe lotnisko Western Sydney International (WSI) ma rozpocząć loty pasażerskie. Pierwszym połączeniem będzie lot do Gold Coast, który potrwa około godziny i 20 minut. Uruchomienie połączeń pasażerskich będzie nowym etapem tworzenia drugiego dużego lotniska miasta, o którym dyskutowano przez około 80 lat.

Jak informuje ABC News, kwestia lokalizacji drugiego lotniska w Sydney pojawiła się już w 1946 roku. Władze federalne i stanowe rozważały niemal 20 wariantów, w tym Towra Point, Richmond, Somersby, Duffys Forest, Galston i Holsworthy. W 1986 roku rząd Boba Hawke’a wybrał Badgerys Creek w zachodnim Sydney dla tego projektu.

Budowa po dekadach sporów

Projekt wielokrotnie wywoływał protesty lokalnych mieszkańców z powodu obaw dotyczących hałasu lotniczego i wpływu na środowisko. Rząd koalicyjny Tony’ego Abbotta w 2014 roku ostatecznie wyznaczył Badgerys Creek jako lokalizację przyszłego drugiego lotniska Sydney. Uzgodnienie finansowania i zezwoleń zajęło kolejne cztery lata, a budowa rozpoczęła się w 2018 roku.

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W ciągu ośmiu lat na terenie, gdzie wcześniej znajdowały się pastwiska, zbudowano terminal pasażerski, strefę cargo oraz pas startowy o długości 3,7 kilometra. W budowie lotniska o wartości 5,6 mld dolarów uczestniczyło 10 tys. pracowników. Zgodnie z założeniami projektowymi WSI będzie mogło obsługiwać rocznie 10 mln pasażerów i przewozić 1,8 mln ton ładunków.

Skargi mieszkańców na nocne loty

Loty cargo z lotniska są wykonywane od lipca. Niektórzy mieszkańcy pobliskich obszarów oświadczyli, że całodobowe loty cargo już powodują problemy ze snem. Mieszkanka Luddenham Carolyn Wong powiedziała, że rozważa przeprowadzkę wraz z córką z powodu nocnego hałasu samolotów. Stwierdziła również, że nie ma nowych tras autobusowych, połączenie kolejowe nie jest gotowe, a kwestie wygłuszenia domów pozostają nierozwiązane.

Siedem linii pasażerskich, w tym Qantas, Jetstar, Air New Zealand i Qatar Airways, podpisało już umowy na działalność z WSI. Planowane są również loty do Dohy, Singapuru i Ho Chi Minh City.

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