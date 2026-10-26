W Japonii nowy lider partii Komeito Mitsunari Okamoto oświadczył, że jest gotów współpracować w poszczególnych kwestiach z rządem premier Sanaa Takaichi i jej Partią Liberalno-Demokratyczną (PLD). Jednocześnie podkreślił, że przyszłość Komeito nie powinna sprowadzać się ani do sojuszu z PLD, ani do konfrontacji z nią, informuje The Japan Times.

Współpraca zależna od polityki

61-letni Okamoto, były menedżer Goldman Sachs i były wiceminister finansów, został wybrany przewodniczącym Komeito 3 października. W wywiadzie z 16 października powiedział, że partia będzie starała się szukać punktów wspólnych z innymi siłami politycznymi. Jak zaznaczył, istnieją obszary, w których stanowiska partii mogą być zbieżne z PLD, oraz takie, w których tak nie będzie.

Komeito zerwała 26-letnią umowę koalicyjną z PLD w październiku ubiegłego roku z powodu głębokich różnic programowych i ideologicznych z Takaichi. Przed wyborami do izby niższej parlamentu w lutym Komeito i bardziej liberalna Konstytucyjno-Demokratyczna Partia Japonii utworzyły Sojusz Reform Centrowych, który działał wyłącznie w izbie niższej. Wyborcy nie poparli nowego ugrupowania, a próby pełnego połączenia zakończyły się niepowodzeniem.

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Problem rozszerzenia poparcia

W ubiegłym miesiącu do Komeito wróciło 28 deputowanych izby niższej z Sojuszu Reform Centrowych, którzy wywodzili się z Komeito. Partia ma również 21 przedstawicieli w izbie wyższej. Jej zdolność do poszerzenia poparcia poza tradycyjną bazę, świecką organizację buddyjską Soka Gakkai, pozostaje jednak niepewna.

Według sondażu Jiji przeprowadzonego w dniach 9-12 października poparcie dla Komeito wyniosło 3,4%. Dziennikarz polityczny Takuya Nishimura uważa, że Okamoto raczej nie przyciągnie znacząco młodych niezależnych wyborców, choć skuteczna praca z sympatykami Soka Gakkai może nieco poprawić notowania partii.

Pierwszym poważnym sprawdzianem dla Okamoto będą ogólnokrajowe wybory lokalnych władz i członków rad następnej wiosny. Komeito ma około 3 tys. radnych miejskich i gminnych, lecz wcześniej wiele z tych mandatów zdobywano dzięki wsparciu lokalnych struktur PLD, którego partia obecnie nie ma.

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