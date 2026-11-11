Nowy skład parlamentu Izraela złożył przysięgę 10 listopada bez utworzonego rządu. Po wyborach 27 października żaden blok polityczny nie zdobył większości w 120-osobowym Knesecie, informuje Baltic News Network.

Układ sił w Knesecie

Sojusz kierowany przez prawicową partię Likud premiera Binjamina Netanjahu, obejmujący siły skrajnie prawicowe i ultraortodoksyjne, zdobył 53 mandaty. Centroprawicowa partia Jaszar emerytowanego generała Gadiego Eisenkota wraz z mniejszymi partnerami uzyskała 48 miejsc.

Partie arabskie, które sprzeciwiają się Netanjahu, mają 19 mandatów i mogą stać się potencjalnymi sojusznikami Eisenkota. Jednocześnie partie ultraortodoksyjne oświadczyły, że nie dołączą do rządu pod jego kierownictwem.

Poszukiwanie koalicji

Eisenkot ma utworzyć rząd do 6 grudnia i może poprosić o przedłużenie tego terminu do 20 grudnia. Wśród możliwych wariantów są rząd mniejszościowy wspierany przez partie arabskie, próba porozumienia z siłami ultraortodoksyjnymi lub rząd jedności narodowej z Netanjahu.

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Potencjalna koalicja z udziałem partii arabskich mogłaby zrealizować jedną z obietnic wyborczych Eisenkota — powołanie komisji do zbadania ataków Hamasu z 7 października 2023 roku. Partie arabskie popierają ten pomysł, podczas gdy Netanjahu go odrzuca.

Prezydent Izraela Icchak Herzog podczas ceremonii wezwał deputowanych, by dołożyli wszelkich starań, aby uniknąć ponownych wyborów, i szukali kompromisów. Oświadczył również, że parlament ma obowiązek dokładnie zbadać przyczyny wydarzeń z 7 października 2023 roku.

Netanjahu, który pozostaje premierem podczas negocjacji, wezwał do utworzenia rządu jedności. Bez dowodów stwierdził, że wśród arabskich wyborców doszło do oszustw. Przedstawiciele Centralnej Komisji Wyborczej Izraela oświadczyli, że sprawdzają możliwe naruszenia, jednak obecnie nie ma dowodów na fałszerstwa, które mogłyby wpłynąć na wynik głosowania.

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