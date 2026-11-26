Badanie z udziałem kohort z Wielkiej Brytanii i Chin wykazało, że nowe podejście do definiowania otyłości może wykrywać więcej osób o podwyższonym ryzyku demencji niż ocena oparta wyłącznie na wskaźniku masy ciała. Pracę opublikowano 25 listopada 2026 roku w czasopiśmie Neurology, informuje News-Medical.

Co uwzględnia nowe podejście

Wskaźnik masy ciała określa się na podstawie wzrostu i masy ciała. Ramy Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, oprócz tego wskaźnika, uwzględniają rozmieszczenie tkanki tłuszczowej na podstawie stosunku obwodu talii do wzrostu, a także stany związane z otyłością, w tym wysokie ciśnienie krwi i cukrzycę.

Naukowcy przeanalizowali dane 6 542 uczestników z Wielkiej Brytanii, których średni wiek wynosił 65 lat i których obserwowano średnio przez 12 lat, oraz 12 402 uczestników z Chin, których średni wiek wynosił 58 lat, a średni okres obserwacji osiem lat.

Zgodnie z nowymi kryteriami ponad 80% osób, które według wskaźnika masy ciała zaliczano do kategorii nadwagi, sklasyfikowano jako osoby z otyłością. W kohorcie brytyjskiej odsetek osób z otyłością wzrósł z 29% do 67%, a w chińskiej — z 12% do 37%.

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Związek z demencją i śmiertelnością

Częstość demencji wśród osób z otyłością wynosiła około ośmiu przypadków na 1 000 osobolat w kohorcie brytyjskiej i około 12 przypadków w chińskiej. Wśród uczestników z nadwagą wskaźnik ten wynosił odpowiednio około trzech i siedmiu przypadków.

Po uwzględnieniu wieku, płci, aktywności fizycznej i innych czynników osoby z otyłością według nowego systemu w połączonych danych z obu kohort miały o 93% wyższe prawdopodobieństwo rozwoju demencji niż uczestnicy z prawidłową masą ciała bez współistniejących stanów. Wśród chińskich uczestników otyłość wiązała się także z o 30% wyższym prawdopodobieństwem śmierci podczas obserwacji.

Uczestnicy z nadwagą mieli o 39% niższe prawdopodobieństwo rozwoju demencji i o 68% niższe prawdopodobieństwo śmierci w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Autorzy podkreślili, że badanie wykazało związek statystyczny, a nie dowiodło, że otyłość powoduje demencję lub śmierć ani że nadwaga przed nimi chroni.

Ograniczeniem pracy jest to, że wskaźniki otyłości oceniano wyłącznie na początku badania, dlatego późniejsze zmiany nie zostały uwzględnione.

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