Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Nature wskazuje, że alternatywne podejście do definiowania otyłości może zmienić diagnozę dla milionów ludzi: część osób, u których obecnie rozpoznaje się ją na podstawie wskaźnika masy ciała, może jej nie mieć, i odwrotnie. Informuje o tym STAT News.

Ograniczenia wskaźnika masy ciała

Wskaźnik masy ciała, czyli BMI, jest szeroko stosowany do oceny otyłości. Wpływa między innymi na decyzje regulacyjne, zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz prawo pacjentów do określonych rodzajów leczenia medycznego.

Jednocześnie BMI jest wskaźnikiem ogólnym i nie uwzględnia innych problemów zdrowotnych ani różnic w składzie ciała, w tym rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

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Podział na otyłość przedkliniczną i kliniczną

Badanie wiąże się z próbą stworzenia innego systemu diagnostycznego. W ubiegłym roku komisja czasopisma The Lancet zaproponowała podejście, które miałoby identyfikować osoby, których zdrowie już cierpi z powodu wagi, a także te, dla których istnieje większe prawdopodobieństwo poważnych konsekwencji w przyszłości.

Proponowany model przewiduje rozróżnienie otyłości przedklinicznej i klinicznej. Jego zwolennicy uważają, że takie podejście może uczynić opiekę medyczną bardziej precyzyjną, choć jednocześnie rodzi nowe pytania dotyczące leczenia pacjentów.

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