Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia planuje zaproponować powrót papierowej formy testów pisania NAPLAN dla uczniów klas 5., 7. i 9. od 2028 roku. Inicjatywa ma zostać przedstawiona na ogólnokrajowym spotkaniu ministrów edukacji, informuje ABC News.

Obecnie test pisania na papierze zdają jedynie uczniowie 3. klasy, podczas gdy starsi uczniowie wykonują go na komputerach. Testy z czytania, matematyki, ortografii, gramatyki i interpunkcji dla wszystkich poziomów nauczania odbywają się online.

Argumenty rządu stanowego

Wicepremierka i minister edukacji Nowej Południowej Walii Prue Car oświadczyła, że najnowsze wyniki wskazały na ogólnokrajowy spadek umiejętności pisania. Według niej długotrwałe wykorzystywanie technologii w szkołach wpływa na naukę, a rozwijanie solidnych podstawowych umiejętności pisania jest ważne dla długoterminowego sukcesu uczniów.

NAPLAN przeniesiono do formatu online w 2018 roku, aby dokładniej oceniać wiedzę i szybciej przekazywać wyniki. Realizacja propozycji Nowej Południowej Walii wymaga poparcia rządu Australii, stanów i terytoriów.

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Stanowisko badaczek

Adiunktka Uniwersytetu w Sydney Marian Vidal-Fernandez poparła powrót papierowych testów. Zauważyła, że większość pracy w szkole podstawowej nadal wykonuje się odręcznie, dlatego ocenianie w podobnym formacie może być bardziej użyteczne dla przeciętnego ucznia. Według niej badania w Portugalii i USA wykazały spadek wyników, gdy te same dzieci przechodziły z testów odręcznych na komputerowe.

Adiunktka Uniwersytetu Edith Cowan Anabela Malpique, która bada nauczanie pisania, również poparła inicjatywę. Podkreśliła znaczenie pisma odręcznego dla nauki i pamięci. Obie badaczki wskazały, że uczniom z trudnościami w nauce i dodatkowymi potrzebami należy zapewnić dostosowania.

Malpique dodała, że przejście będzie łatwiejsze w szkołach podstawowych, gdzie pismo odręczne pozostaje głównym sposobem pracy. W szkole średniej zmiana będzie wymagała dokładniejszego planowania, ponieważ uczniowie częściej korzystają z komputerów. Jej ankieta wśród nauczycieli szkół podstawowych wykazała, że nauce obsługi klawiatury poświęca się średnio dziewięć minut tygodniowo, podczas gdy pismu odręcznemu — 31 minut.

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