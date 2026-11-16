W australijskim stanie Nowa Południowa Walia rząd zawiesił na okres do roku wprowadzenie nowych przepisów dla agentów nieruchomości, mających zwalczać zaniżanie deklarowanych cen mieszkań. Zmiany miały wejść w życie we wtorek, jednak premier stanu Chris Minns interweniował w ostatniej chwili po apelach agentów nieruchomości z jego okręgu wyborczego Kogarah w Sydney, informuje The Guardian.

Jakie ograniczenia planowano wprowadzić

Przepisy uchwalone w czerwcu zakazywałyby agentom obniżania reklamowanej ceny nieruchomości poniżej pisemnej oferty kupującego, którą sprzedający wcześniej odrzucił. Za naruszenie groziłaby kara do 110 tys. dolarów australijskich lub kwota trzykrotnie wyższa od prowizji agenta, zależnie od tego, która suma byłaby wyższa.

Minns przyznał, że w warunkach spadającego rynku przepis może mieć niezamierzone konsekwencje. Zaznaczył, że sprzedający i agenci nie są winni spadkowi wartości nieruchomości, podczas gdy ustawodawstwo, jego zdaniem, intuicyjnie opierało się na założeniu stałego wzrostu cen. Według danych Cotality wartość mieszkań w Sydney spadła o 10,1% od szczytowego poziomu z 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko ministra

Minister ds. uczciwego handlu i służby więziennej Nowej Południowej Walii Anoulack Chanthivong oświadczył, że przepisy uchwalano w innych warunkach gospodarczych i na innym rynku mieszkaniowym. Jak powiedział, celem zmian była ochrona kupujących przed wprowadzającymi w błąd praktykami oraz zwiększenie przejrzystości rynku dla kupujących i sprzedających.

Jednocześnie minister powiedział, że władze nie chcą, aby przepisy opracowane w celu ochrony kupujących nieumyślnie utrudniły im zakup mieszkania. Reformy Nowej Południowej Walii wzorowano na przepisach stanu Wiktoria, gdzie sprzedający muszą ujawnić cenę minimalną co najmniej tydzień przed sprzedażą, a agenci muszą publikować ceny sprzedaży po sfinalizowaniu transakcji.

Czytaj nas na