W Chinach nowe prawo wypiera języki mniejszości ze szkół i przedszkoli, informuje Der Spiegel. Według opisu publikacji taka polityka zagraża przetrwaniu języka tybetańskiego.

Język tybetański w szkołach

Podpis pod zdjęciem mówi o uczniach w Lhasie, Tybetańskim Regionie Autonomicznym, którzy uczestniczą w lekcji języka tybetańskiego. Wskazano tam, że nowe chińskie prawo zagraża przetrwaniu tego języka.

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Reportaż Der Spiegel przygotowano w chińskich prowincjach Gansu i Qinghai. Opisuje on wypieranie języków mniejszości ze środowiska edukacyjnego, w tym ze szkół i przedszkoli.

Konflikty językowe w rodzinach

Publikacja opisuje również konflikty językowe w rodzinach. Według jej danych jedna matka mówiła po tybetańsku, a jej mała córka zwróciła się do niej z wyrzutem po mandaryńsku. Der Spiegel zaznacza, że takie sytuacje często zdarzają się obecnie w Chinach.

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