Trzech nowo wybranych demokratycznych członków Izby Reprezentantów USA wezwało Izrael do natychmiastowego uwolnienia palestyńskiego dziennikarza i analityka politycznego Abeda Abu Shehadeha, zatrzymanego w Jafie w Izraelu. We wspólnym liście do ambasadora Izraela w USA Jechiela Leitera Brad Lander z Nowego Jorku, Daniel Biss z Illinois i Scott Wiener z Kalifornii wyrazili zaniepokojenie wolnością prasy i prawami demokratycznymi, informuje Jerusalem Post.

Podejrzenie kontaktów z zagranicznym agentem

Abu Shehadeh, obywatel Izraela, został w tym tygodniu zatrzymany w swoim mieszkaniu w Jafie pod zarzutem kontaktów z zagranicznym agentem. Według listu w noc wyborczą do jego domu weszło około 15 zamaskowanych funkcjonariuszy izraelskiej policji i służby bezpieczeństwa Szin Bet. Przeprowadzili przeszukanie i zabrali dziennikarza do aresztu.

Sąd przedłużył areszt Abu Shehadeha do niedzieli. Decyzja opierała się na utajnionych dowodach, których nie udostępniono jego prawnikom.

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Pytania dotyczące wywiadu

Ustawodawcy zaznaczyli, że zatrzymanie prawdopodobnie wiąże się z wywiadem, który Abu Shehadeh przeprowadził z byłym izraelskim parlamentarzystą Azmim Biszarą. Powołali się na informacje od prawników dziennikarza, według których śledczy podczas przesłuchań pytali o niedawny wywiad podcastowy z Biszarą. Abu Shehadeh wcześniej przeprowadzał z nim wywiady bez żadnych konsekwencji.

Autorzy listu podkreślili, że przeprowadzanie wywiadów z postaciami politycznymi, także kontrowersyjnymi, jest podstawą pracy dziennikarskiej w wolnym społeczeństwie. Wezwali izraelskie władze do natychmiastowego uwolnienia Abu Shehadeha albo, w przypadku postawienia zarzutów, przekazania jego przedstawicielom dowodów i zapewnienia jawnego procesu z zachowaniem wszystkich gwarancji procesowych.

List zawiera również wezwanie do zaprzestania przesłuchiwania i prześladowania dziennikarzy za prowadzenie wywiadów i relacjonowanie wydarzeń. Abu Shehadeh jest członkiem rady redakcyjnej Arab48, prowadzi arabskojęzyczny podcast informacyjny Al-Midan, współpracował z Al Jazeera i +972 Magazine oraz jest wybranym przewodniczącym Islamskiej Rady Jafy.

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