Nowozelandzka narciarka alpejska Alice Robinson 28 listopada wygrała slalom gigant kobiet w Pucharze Świata w Killington w stanie Vermont w USA. Wyprzedziła Amerykankę Mikaelę Shiffrin o 0,11 sekundy, informuje Channel NewsAsia.

Ósme zwycięstwo Robinson

Trzecie miejsce zajęła kolejna reprezentantka USA, Paula Moltzan, która straciła do zwyciężczyni 0,54 sekundy. Zawody odbywały się w trudnych warunkach pogodowych — przy wietrze, deszczu i mgle. Dla 24-letniej Robinson sukces ten był ósmym w karierze i pierwszym od zwycięstwa w supergigancie w szwajcarskim St. Moritz w grudniu 2025 roku.

Po zawodach Robinson zaznaczyła, że przed startem czuła się pewnie, ale nie była pewna, czy jest już gotowa wygrywać w tym sezonie. Nazwała ten start najtrudniejszym w swojej karierze ze względu na warunki pogodowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Shiffrin straciła przewagę

Shiffrin była najszybsza w pierwszym przejeździe, wyprzedzając Robinson o 0,39 sekundy. W drugim przejeździe Amerykanka uzyskała dopiero 23. wynik, podczas gdy Robinson była 12., co pozwoliło Nowozelandce wyjść na prowadzenie w łącznej klasyfikacji po dwóch przejazdach. Jednocześnie dla Shiffrin był to pierwszy podium w sezonie.

Niemka Jana Fritz uzyskała najlepszy wynik w drugim przejeździe, a włoska zawodniczka Sophie Matthieu — drugi. Ostatecznie zajęły odpowiednio szóste i ósme miejsce. Lara Colturi, Włoszka z pochodzenia, która reprezentuje Albanię, ukończyła zawody na 10. miejscu i zachowała prowadzenie w klasyfikacji generalnej po czterech wyścigach. Zaplanowany w Kolorado supergigant mężczyzn odwołano z powodu pogody.

Czytaj nas na